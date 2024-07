Con l'auto contro un muro, 30enne in prognosi riservata Incidente stradale nella serata di ieri a Pannarano. Dopo l'urto il veicolo si è ribaltato

E' ricoverata all'ospedale San Pio di Benevento la giovane donna che ieri è rimasta ferita in seguito ad un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale che da Pannarano conduce a San Martino Valle caudina. La donna, alla guida di una Citroen, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo che è finito prima contro un muretto di recinzione di un'abitazione, poi si è ribaltato sulla carreggiata.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Montesarchio.

La malcapitata è stata trasferita in ospedale dove i medici l'hanno giudicata in prognosi riservata a causa delle ferite riportate.