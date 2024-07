Incendio di Paduli, l'Arpac: in corso monitoraggio inquinanti Avviati una serie di campionatori passivi a simmetria radiale

Tecnici del dipartimento Arpac di Benevento, su richiesta della Prefettura, sono intervenuti ieri sera nel comune di Paduli (Bn) dove a partire dal primo pomeriggio si è sviluppato un vasto incendio che ha interessato una porzione estesa del territorio comunale.

Dalle informazioni raccolte e dalle prime osservazioni, l’incendio ha coinvolto soprattutto materiale vegetale (sterpaglie, vegetazione spontanea), interessando tuttavia anche un’azienda agricola con combustione, tra l’altro, di legname e foraggi. Non risulta il coinvolgimento di siti di gestione di rifiuti o impianti industriali.

Ad ogni modo, nel territorio comunale Arpac ha collocato una serie di campionatori passivi a simmetria radiale, attivi a partire dalla serata di ieri, per misurare le concentrazioni in aria ambiente di una set di inquinanti, tra cui biossido di azoto, biossido di zolfo, composti organici volatili, acido cloridrico. I risultati degli accertamenti in corso verranno diffusi non appena disponibili.