Proprietari assenti, raid in due abitazioni: rubati oro, orologi e soldi Telese Terme. I ladri hanno colpito due appartamenti al primo piano di un palazzo

Dalle attivivtà commerciali alle case e viceversa. Ancora furti nella nostra provincia, stavolta a Telese Terme, dove i ladri hanno 'visitato' due appartam,menti al primo piano di un palazzo. Secondo una prima ricostruzione, dopo aver guadagnato l'accesso ad un balcone, i malviventi hanno forzato una porta finestra e sono penetrati nelle due abitazioni, mettendole a soqquadro.

Il bottino complessivo parla di oggetti d'oro, orologi e denaro contante, per un danno che ammonta a migliaia di euro. Amarissimo il rientro dei proprietari, che non hanno potuto far altro che dare l'allarme nel pieno della notte. I carabinieri, accorsi sul posto, hanno avviato le indagini per risalire agli autori dei due raid: un compito non semplice, non avendo a disposizione immagini registrate dalle telecamere.

Due episodi che allungano purtroppo la lista dei colpi messi a segno ormai da mesi da balordi che approfittano dell'assenza delle vittime per rovistare la loro intimità e arraffare tutto il possibile prima di darsi alla fuga e far perdere le loro tracce.