Rubano in una casa oggetti d'oro ed una cassaforte contenente pistole e fucili E' accaduto a Limatola. 2) Pietrelcina, assalto fallito a bar-tabacchi

Erano in quattro, tutti a volto coperto. Hanno rotto una porta e si sono introdotti in una abitazione, dalla quale hanno portato via oggetti d'oro ed una cassaforte contenente quattro pistole e tre fucili. E' accaduto a Limatola, dove nel mirino è finita la casa di un pensionato nella quale, secondo una prima ricostruzione, i malviventi sono penetrati durante la sua assenza. Le telecamenre hanno fissato le immagini del raid, immortalando quattro banditi che sono poi fuggiti, facendo perdere le loro tracce.

Particolare preoccupazione suscita,ovviamente, la scomparsa delle armi, legata al rischio che, messe sul mercato nero, possano essere adoperate per altre azioni criminose.

Colpo fallito ai danni di un bar- tabacchi, invece, a Pietrelcina: appena è stato mandato in frantumi il vetro dell'ingresso del locale, è infatti entrato in azione l'allarme, che ha indotto i ladri a svignarsela. Lavoro, in entrambi i casi, per i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili degli episodi.