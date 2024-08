Porta finestra lasciata aperta, colpo per migliaia di euro tra soldi e oro Benevento. E' accaduto al rione Libertà. 2) Pago Veiano: furto in una abitazione, rubati preziosi

Ancora furti nelle abitazioni. Il primo è stato compiuto s Benevento, in via Piccinato, al rione Libertà, dove i malviventi, attraverso una porta finestra, lasciata aperta, sul balcone, si sono introdotti in un appartamento al primo piano ed hanno fatto sparire denaro contante e numerosi oggetti d'oro, per un danno complessivo staimato in 5mila euro.

Di minore entità, invece, il colpo messo a segno a Pago Veiano: ancora un'altra casa nel mirino dei ladri, che, forzata una finestra al piano terra, hanno rovistato ovunque e se la sono squagliata con oggetti d'oro, orologi e un tablet. Sui due episodi indagano i carabinieri.

Non si arresta,dunque, il fenomeno dei raid che da mesi sta interessando la nostra provincia, creando preoccupazione,inevitabilmente nell'opinione pubblica, con una lista che diventa ogni giorno sempre più nutrita. Si tratta di incursioni che, per fortuna, vengono portate a termine durante l'assenza delle vittime: un dato non di poco conto che significa l'esclusione di ogni rischio per i 'bersagli' di turno.