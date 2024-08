L' appello dei familiari: aiutateci a trovare Vincenzo Scomparso dalle 9 del mattino in città

Apprensione da alcune ore a Benevento per il signor Vincenzo Garzarella, 81 anni: da questa mattina non dà notizie di sé ai familiari.

È stato accompagnato dal barbiere in Via Jovine 24, in zona Pacevecchia, dove però non sarebbe entrato.

È vestito con polo gialla e un pantalone nero di una tuta.

Chi dovesse incontrarlo può contattare la polizia municipale o la famiglia al numero 3807718980.