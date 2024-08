Auto contro muro e pilone ponte: muore un 31enne, feriti tre amici: uno è grave E' accaduto lungo la provinciale, a Campolattaro

Un morto e tre feriti. E' il drammatico bilancio dell'incidente accaduto nella notte lungo la provinciale, a Campolattaro. E' qui che, per cause in corso di accertamento, una Wolkswagnwe Tiguan con a bordo quattro giovani si è schiantata contro il muro ed un pilone di un ponte.

Erano all'incirca le 4.30 quando è scattato l'allarme, che ha convogliato sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri. Nell'impatto ha avuto la peggio un 31enne di Benevento, che era alla guida, mentre sono rimasti feriti gli altri tre amici, di Fragneto, uno dei quali è stato trasportato in codice rosso al San Pio da un'ambulanza della rianimativa della Croce rossa.

IN AGGIORNAMENTO