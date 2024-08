Bomba carta danneggia un negozio, due indagati: disposto il prelievo del Dna Benevento. Inchiesta pm Di Lauro e Mobile su attentato in via Paga. Analisi a Napoli a settembre

Hanno entrambi ricevuto un avviso di garanzia che permetterà loro la nomina di un consulente che prenda parte alle operazioni. Destinatari dell'atto firmato dal pm Maria Gabriella Di Lauro, due 30enni di Benevento, uno dei quali detenuto, chiamati in causa da una indagine della Squadra mobile.

Tentata estorsione, danneggiamento e porto di armi ed esplosivi: sono le ipotesi di reato contestate in relazione ad un episodio accaduto a Benevento il 5 aprile 2023. Quando in via Paga, a pochi metri dal pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli, una bomba carta aveva piegato la serranda e danneggiato la porta d’ingresso di un negozio specializzato nella vendita di caldaie e stufe, già finito nel mirino quattro anni prima, creando problemi anche ad una Fiat Panda parcheggiata nei pressi.

Un attentato al centro di una inchiesta che ora è scandita dagli accertamenti sui reperti sequestrati all'epoca. Appuntamento il 9 settembre presso il Laboratorio di genetica forense della questura di Napoli, dove si procederà al prelievo del Dna dei due indagati – sono difesi, tra gli altri, dall'avvocato Antonio Leone -, in modo da compararlo con le tracce rinvenute.

MINACCIA E PICCHIA LA SORELLA, IN CARCERE

E' accusato di aver minacciato e picchiato la sorella. E' per questo che un 44enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, è finito in carcere. Lo hanno arrestato i carabinieri. L'uomo è difeso dall'avvocato Antonio Leone.