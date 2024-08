Ferragosto amaro: proprietari assenti, i ladri 'visitano' due abitazioni E' accaduto a San Giorgio del Sannio e San Martino Sannita

Ferragosto amaro per due famiglie che hanno dovuto fare i conti con la 'visita' dei ladri. La prima incursione a San Giorgio del Sannio, dove i malviventi, dopo aver forzato una porta, si sono introdotti in un'abitazione ed hanno rubato 1000 euro in contanti ed alcuni braccialetti.

L'altro raid è stato invece messo a segno a San Martino Sannita: anche in questo caso, la forzatura di una porta ha consentito l'accesso ad una casa dalla quale sono spariti 1500 euro. Al rientro la brutta sorpresa per le vittime, che non hanno potuto far altro che chiedere l'intevento dei carabinieri.