Vasti incendi a Telese Terme e Pesco Sannita, canadair in azione - VIDEO Numerosi i roghi nel Sannio. In campo le squadre antincendio dei vigili del fuoco e i carabinieri

Ancora una giornata nera sul fronte degli incendi nel Sannio. Numerosi, anche oggi, sono stati gli incendi a causa dei quali sono entrati in azione i vigili del fuoco, anche con la squadra Aib, le squadre antincendio di Provincia e Comunità montana del Fortore e un canadair per domare un vasto rogo in collina tra il centro abitato di Telese Terme e il territorio di Castelvenere.

In questo caso le fiamme hanno interessato la collina dinanzi alle antiche terme che sovrasta via Bagni Vecchi. A causa della zona impervia e non raggiungibile a piedi o con i mezzi, necessario l'intervento del velivolo che ha effettuato numerosi lanci d'acqua per domare l'incendio.

Stesse scene anche alla località Monteleone di Pesco Sannita dove un rogo ha interessato 25 ettari circa di bosco. In questo caso necessario anche l'intervento dei carabinieri che hanno presidiato l'area lungo la viabilità.

Roghi registrati anche in altre località della provincia, come a Ceppaloni, e che hanno così fatto allungare ancora di più la lunga lista di interventi. Quest'anno infatti nel Sannio si registra un incremento preoccupante degli incendi.