Oggetti d'oro, buoni postali, pistole e fucili: che bottino per i ladri Colpi in due abitazioni di Cerreto Sannita e Pietrelcina

Ancora furti nelle abitazioni, non si arresta il fenomeno che da mesi sta interessando la nostra provincia. Gli ultimi episodi arrivano da Cerreto Sannita e Pietrelcina. Nel primo centro, in particolare, i ladri sono entrati in casa di una 70enne e si sono impadroniti di oggetti d'oro e buoni fruttiferi postali.

A Pietrelcina, invece, dopo aver forzato l'infisso di un balcone, i balordi sono penetrati nell'abitazione di un commerciante e l'hanno messa a soqquadro, rubando una fuciliera con una carabina e due pistole detenute legalmente. Al rinetro la brutta sorpresa per le vittime, che hanno dato l'allarme. In entrambi i casi lavoro per i carabinieri, che hanno operato i rilievi ed avviato le indagini.

Ancora due raid, dunque, in una estate che sta presentando un conto particolarmente salato a quanti hanno subito la sgraditissima 'visita' dei malviventi, costretti a fare i conti non solo con i danni subiti, ma anche e soprattutto con la spiacevolissima sensazione di aver visto violata la propria intimità da mani che hanno rovistato ovunque.

