Stefano morto in un cantiere a 67 anni, domani l'autopsia Il dramma di Airola

Se non ci saranno sorprese dell'ultima ora, sarà eseguita domani, presso l'obitorio dell'ospedale San Pio, l'autopsia di Stefano, il 67enne di Rotondi morto martedì pomeriggio in un cantiere ad Airola. Il pm Stefania Bianco, che dirige le indagini dei carabinieri, affiderà l'incarico al medico legale Francesco La Sala, al quale toccherà stabilire cosa abbia causato il decesso del malcapitato.

Come si ricorderà, e secondo una prima ricostruzione, il dramma si era verificato in un cantiere edile di via Trociano: il 67enne si era accasciato all'improvviso, forse colpito da un malore che non gli aveva dato scampo. Inutile ogni soccorso, niulla da fare per l'operaio, padre di tre figli. La salma era stata trasportata a Benevento, in attesa della fissazione dell'esame necroscopico.

Due gli indagati per omicidio colposo: il titolare dell'impresa ed il proprietario del fabbricato, difesi dall'avvocato Vittorio Fucci. Per i familiari di Stefano gli avvocati Fabio Russo, Antonio Lonardo e Giuseppe Parente.