Auto in fiamme nella notte ad Apice Il fuoco ha distrutto una Mercedes 250. Indagano vigili del fuoco e carabinieri

Auto in fiamme la scorsa notte in centro ad Apice.

L'allarme è scattato dopo la mezzanotte quando alcuni residenti hanno notato l'incendio che stava interessando la Mercedes glk 250 che una donna aveva lasciato in sosta nei pressi della abitazione. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dal comando provinciale e i carabinieri della Compagnia di Benevento e della stazione di Apice.

Spente le fiamme, i militari e i vigili del fuoco hanno effettuato un primo sopralluogo ed avviato le indagini per cercare di stabilire la natura del rogo.

Come sempre in questi casi nessuna ipotesi viene tralasciata.