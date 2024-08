Riempie di botte la compagna, che fugge sanguinante lungo il Corso: arrestato Benevento. Ai domiciliari un 54enne, fermato dalla Mobile

L'ha picchiata fino a causarle lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. E' per questo che la Squadra mobile ha arrestato un 54enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, chiamato in causa per i comportamenti che avrebbe mantenuto, già in precedenza, nei confronti della compagna di nazionalità straniera.

Secondo una prima ricostruzione, i due avrebbero litigato e lui l'avrebbe colpita. L'episodio sembrava essersi concluso, ma la situazione è degenerata durante la notte. Quando il 54enne si sarebbe scagliato con violenza contro la malcapitata, a quanto pare in stato di gravidanza, prendendola a calci e pugni.

La poverina è riuscita ad allontanarsi, una pattuglia della Volante l'ha intercettata, dolorante e sanguinante, lungo il Corso e ne ha raccolto il racconto. Immediato l'avvio delle ricerche da parte della Mobile, che ha rintracciato l'uomo nella sua abitazione, che aveva raggiunto entrando dal retro.

Condotto in Questura, il 54enne è stato poi sottoposto ai domiciliari su ordine del pm Giulio Barbato. E' difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione.