Muore a 38 anni mentre sta lavorando, era papà di una bimba di 1 anno Il dramma a Morcone

Aveva 38 anni ed un giorno qualcuno dovrà spiegare alla figlioletta di un anno perchè non ha più il suo papà. Perchè un tragico destino se l'è portato via un giorno d'estate, negandogli la possibilità di veder crescere e abbracciare la sua bambina. Enorme il dolore a Morcone per la morte improvvisa di Luca, stroncato da un malore che non gli ha concesso una seconda chance. Si occupava delle consegne per conto dell'attività di famiglia che opera nella vendita di mangimi.

Una prima ricostruzione del dramma lo colloca in un'area di servizio alla contrada Torrepalazzo, lungo la Benevento – Campobasso. E' qui che si era fermato per un bisogno fisiologico ed un caffè: uscito dal bagno, e mentre stava entrando nel locale, si è sentito male e si è accasciato al suolo. Ogni tentativo di soccorso si è purtroppo rivelato inutile, niente da fare per Luca, strappato per sempre a quanti gli volevano bene. Una persona perbene, disponibile, amante del lavoro e della famiglia: è così che lo descrivono quanti lo conoscevano, che non riescono a darsi una spiegazione.

Sotto choc la comunità di Morcone e, in particolare, della contrada Cuffiano, dove il 38enne abitava. Una tragedia che ha spintola giunta comunale, guidata dal sindaco Luigino Ciarlo, a proclamare per oggi – alle 17 saranno celebrati i funerali nel convento dei frati cappuccini- il lutto cittadino, in segno di rispetto e partecipazione al dolore della famiglia. Un dolore terribile che lascia senza fiato, perchè Luca aveva solo 38 anni.