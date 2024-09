Raid in un casa, rubano una pistola 357 Magnum e non toccano le altre armi E' accaduto a Morcone, spariti anche 500 euro

Hanno rubato solo quella pistola, lasciando al loro posto, invece, le altri armi. E' il bottino, che comprende anche la somma contante di 500 euro, del furto messo a segno a Morcone,alla contra Collepiano.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri hanno forzato la finestra del bagno e sono penetrati in un'abitazione, approfittando dell'assenza dei proprietari.

Una volta all'interno della casa, hanno avuto il tempo necessario a rivolgere le loro pessime attenzioni ad una rastrelliera, contenente anche altre armi, dalla quale hanno prelevato una 357 Magnun e le munizioni, detenute legalmente. Poi, prima di fuggire e far perdere le loro tracce, hanno anche allungato le mani sul denaro trovato in un cassetto..

Al rientro la brutta sorpresa per le vittime, che non hanno potuto far altro che dare l'allarme e verificare i danni subiti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per individuare gli autori dell'incursione, che si aggiunge alle altre portate a termine nel capoluogo e in più centri della provincia.