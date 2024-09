Allarme bomba all'Inps di Benevento, evacuati gli uffici E' accaduto questa mattina. Allarme rientrato a mezzogiorno

Hanno fatto evacuare gli uffici a scopo precauzionale, per verificare la fondatezza della segnalazione. Allarme bomba all'Inps, in via Foschini: secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe nato dopo una telefonata giunta alla sede regionale di Napoli e anche al 113 sannita, nella quale sarebbe stato fatto riferimento alla presenza di un ordigno negli uffici di Benevento.

Sul posto sono intervenuti la polizia ed i carabinieri, per il sopralluogo. Impiegati ed utenti sono stati fatti uscire in strada, in attesa del completamento delle operazioni.

AGGIORNAMENTO ORE 12

Allarme rientrato dopo le necessarie verifiche,nessuna traccia di bombe. Avviate dalla Mobile le indagini per risalire agli autori delle telefonate. Un gesto di cui va decifrato il movente, magari dettato dalla rabbia per la revoca di una invalidità - sembra che esistano più casi - sulla base dell'analisi della sola documentazione prodotta quando l'invalidità, dopo una visita, era stata alcuni anni prima riconosciuta.