Cane cade in una vasca per irrigazione, salvato dai vigili del fuoco Necessario l'intervento del Saf. L'animale rifocillato e riaffidato al proprietario

Momenti di apprensione questo pomeriggio per le sorti di un cane a contrada Cancelleria, alle porte di Benevento, scivolato in una grossa vasca per la raccolta dell'acqua che poi viene utilizzata per irrigare i campi. L'allarme, lanciato dal proprietario dell'animale, è stato 'raccolto' dalla sala operativa dei vigili dle fuoco.

Sul posto la squadra dal comando provinciale e gli specialisti del soccorso spelo alpino fluviale (Saf), che si sono calati nel bacino ed hanno recuperato il cane che non riusciva a risalire. Nessun problema per l'animale, che è stato rifocillato ed affidato alle cure amorevoli del proprietario.