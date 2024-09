Avvicina una bimba nei pressi della villa, lei fugge impaurita: fermato Benevento. Bloccato dalla polizia, l'uomo è stato successivamente rilasciato

L'ha avvicinata e ha cercato di darle a parlare: lei, spaventata, è fuggita. Momenti di tensione, in serata, lungo il viale Atlantici, dove un 50enne si è reso protagonista di un episodio che per fortuna non ha avuto conseguenze.

Secondo una prima ricostruzione, mentre si trovava nei pressi della villa comunale, una bambina è stata affiancata dall'uomo, che non conosceva. Lui l'ha guardata e, senza neanche sfiorarla, le ha detto alcune cose. La minore, comprensibilmente impaurita, è corsa via ed ha raggiunto un familiare che era a poca distanza.

E' scattato l'allarme, Volante e Mobile si sono messe sulle tracce dell'uomo, rintracciato in via Meomartini e poi condotto in Questura a sirene spiegate. Apparso non nelle migliori condizioni psicologiche, il 50enne è stato successivamente rilasciato.