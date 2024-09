Auto fuoristrada e contro una quercia: due donne e un uomo in ospedale Paura a contrada Cancelleria. Tre persone di Apice ferite

E' di tre persone ferite il bilancio dell'incidente stradale registrato questa mattina lungo la strada che da Benevento conduce ad Apice, alla contrada Cancelleria. E' qui che una Peugeot 1006 con a bordo due donne e un anziano, per cause in corso di accertamento, è finita contro una quercia a lato della corsia opposta. Violento l'impatto contro l'albero. Le tre persone, tutte residenti ad Apice, sono rimaste ferite a causa dell'impatto.

Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno estratto dall'abitacolo il pensionato che viaggiava sul sedile del passeggero, le ambulanze del 118 che hanno trasportato i malcapitati presso gli ospedali San Pio e Fatebenefratelli. Saranno ora i rilievi dei carabinieri a chiarire la dinamica dell'incidente.