Acquistano sigarette al distributore con carta di credito smarrita: tre denunce Le indagini dei carabinieri avviate dopo la denuncia del titolare della carta

I carabinieri della stazione di San Bartolomeo in Galdo, coordinati dalla locale compagnia, hanno denunciato in stato di libertà tre giovani della Val Fortore per indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Le indagini hanno avuto inizio nello scorso mese di agosto, quando un cittadino di San Bartolomeo in Galdo aveva smarrito la sua carta di credito e si era accorto che, nello stesso giorno, erano stati spesi più di quaranta euro.

Ricevuta la denuncia i militari hanno immediatamente effettuato gli accertamenti bancari del caso, riconducendo il denaro speso ad operazioni d’acquisto di pacchetti di sigarette presso due distributori automatici installati nel centro storico della cittadina fortorina.

Partendo dai dati riscontrati e grazie alle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza pubblici e di alcuni esercizi commerciali vicini ai distributori automatici, i carabinieri sono riusciti ad individuare i tre giovani, che avevano effettuato gli acquisti di sigarette per poi disfarsi della carta di credito e che sono stati deferiti a piede libero all’Autorità Giudiziaria.

I tre sono persone sottoposte alle indagini e – pertanto – presunti innocenti fino a sentenza definitiva.

Il comando provinciale dei carabinieri di Benevento raccomanda di segnalare immediatamente, tramite il numero d’emergenza 112 o presso le stazioni presenti in tutta la provincia, ogni smarrimento di documenti e di strumenti di pagamento elettronici, bloccandone la funzionalità, al fine di evitare che possano essere utilizzati da qualche malintenzionato.