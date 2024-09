Accusata di aver mobbizzato una dipendente, assolta una dirigente regionale Benevento. Il fatto non sussiste per Giovanna Luciano, 64 anni, di Montesarchio

Era accusata di aver mobbizzato una dipendente: un'imputazione dalla quale è stata assolta perchè il fatto non sussiste. Lo ha deciso il giudice Daniela Fallarino al termine del processo a carico di Giovanna Luciano (avvocato Raffaele Tibaldi), 64 anni, di Montesarchio, dirigente della Regione- Direzione generale per l'ambiente e l'ecosistema-,chiamata in causa dalla Procura per i comportamenti che avrebbe mantenuto dall'agosto del 2014 al gennaio del 2017 nei confronti di una impiegata di Benevento.

Quest'ultima sarebbe stata vessata e discriminata, estromessa dai contesti lavorativi rispetto agli altri colleghi. Nel corso delle festività natalizie del 2014, la malcapitata – secondo gli inquirenti – sarebbe stata costretta a tornare in servizio senza alcuna motivazione, poi dal febbraio 2015 le sarebbe stata revocata la posizione organizzativa, nella quale era stata successivamente reintegrata con l'intervento del giudice del lavoro. Infine, le sarebbero state contestate tre infrazioni disciplinari che avevano comportato una sanzione pari a 4 ore di retribuzione.

Una vicenda al centro di una inchiesta di cui la Procura aveva chiesto l'archiviazione, non accolta dal Gip, dopo l'opposizione della parte offesa, che aveva ordinato l'imputazione coatta. Nel 2020 il rinvio a giudizio, oggi l'assoluzione.