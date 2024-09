Vetro sfondato e colpo dei ladri all'interno della libreria Ubik a Benevento L'amaro sfogo della titolare: La certezza vacilla e prevalgono amarezza, tristezza e insicurezza

Hanno sfondato il doppio vetro dell'ingresso ed hanno azionato la maniglia dall'interno i ladri che la scorsa notte hanno messo a segno un furto all'interno della Libreria Ubik liberitutti al rione Santa Maria degli Angeli a Benevento.

Una volta all'interno i malviventi hanno rivolto le loro attenzioni al registratore di cassa dal quale hanno portato via alcune decine di euro prima di scappare per via dell'entrata in funzione del sistema di allarme.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante e della Squadra mobile che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini.

Amareggiata e non poco la titolare dell'attività commerciale. È infatti la seconda volta in un anno che i malviventi mettono a segno un furto all'interno della libreria.

“ 'Avete avuto il coraggio ad aprire una libreria qui' .Questo è quello che ci hanno detto tutti! Abbiamo avuto sempre la certezza di aver fatto la cosa giusta - scrive in un post la titolare -. Ma al secondo furto con scasso subito, la certezza vacilla e prevalgono amarezza, tristezza e insicurezza. Nelle altre città ci sono persone che svuotano le vetrine per comprare tutti i libri e aiutare le Librerie, qui romopono vetri per svuotare le casse...!”.