Avevano l'occorrente per disattivare allarmi e rubare auto, denunciati Benevento. Tre giovani napoletani nel mirino della Volante

Sono stati denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e proposti per il divieto di ritorno a Benevento. Nel mirino della Volante sono finiti tre giovani della provincia di Napoli – uno minorenne- che, nel corso della notte, se ne andavano in giro nei pressi del viale Principe di Napoli a bordo di una Fiat 500 L.

Gli agenti hanno fermato l'auto e controllato gli occupanti, uno dei quali già noto alle forze dell'ordine (per lui anche un foglio di via obbligatorio), mentre a carico del minore è risultata una denuncia per guida senza patente

.In un vano portaoggetti della macchina è stata trovata una busta contenente due paia di guanti, una chiave per auto priva di marchio impresso, due cavi di fabbricazione artigianale con adattatori completi di lettore per diagnostica, uno scanner di frequenza ed una chiave a T: l'occorrente per disattivare allarmi e rubare autovetture.