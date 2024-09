Riaprono le scuole e riprendono purtroppo anche i furti ai distributori Nel mirino la Sant'Angelo a Sasso: scassinata la gettoniera e danni per la ditta installatrice

Con la riapertura degli edifici scolastici i ladri sono tornati in azione per mettere a segno furti ai danni dei distributori di bevande e snack installati praticamente in tutti gli edifici del Sannio nelle aree dedicate alle pause di studenti e personale scolastico.

Il primo istituto a finire nel mirino è stata, nella notte tra martedì e ieri, la primaria Sant'Angelo a Sasso, al rione Mellusi di Benevento. Dopo essere riusciti ad entrare nella scuola mediante la forzatura di una porta, i malviventi hanno rivolto le loro attenzioni alle macchinette che sono state forzate ed aperte. Attenzione rivolta, ovviamente, ai soldi contenuti nelle gettoniere. Un bottino non certo consistente ma che ha comunque creato danni economici alla Dimatic service che installa gli apparecchi in numerose scuole sia in città che in provincia. Serrature spaccate e congegni danneggiati. Danni per centinaia di euro.

Scatto l'allarme, sul posto sono accorse le foze dell'ordine che hanno effettuato il sopralluogo ed avviato le indagini.