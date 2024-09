Controlli antidroga nelle scuole: una denuncia e quattro giovani segnalati Carabinieri in azione con le unità cinofile in un istituto della città, sequestrati spinelli

Un giovane denunciato per possesso di un coltello, nascosto all’interno dello zaino, ed altri quattro studenti sono stati segnalati al Prefetto di Benevento per uso personale di droga.

Questo il bilancio dei controlli miranti a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della Compagnia di Benevento, unitamente all’unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Sarno, con il cane di nome “Luna”, un pastore belga malinois, hanno effettuato un controllo in una scuola superiore di Benevento.

Al termine dell'attività, un minore è stato denunciato per porto illegale di un coltello , mentre altri quattro giovani (sono assistiti dall'avvocato Antonio Leone) sono stati segnalati al Prefetto di Benevento per uso personale di sostanza stupefacente; in particolare sono stati rinvenuti 4 spinelli contenenti hashish e altri 2 grammi della stessa sostanza stupefacente. L’ispezione dei locali ha, inoltre, consentito di rinvenire ulteriori 2 grammi di hashish sequestrati a carico di ignoti.