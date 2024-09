E' in isolamento, salta interrogatorio giovane arrestato per tentata estorsione Benevento. Un 28enne in carcere, solo convalida del fermo

La convalida dell'arresto dinanzi al gip Maria Di Carlo, possibile anche in assenza dell'indagato, è stata celebrata, niente da fare, invece, per l'interrogatorio. Perchè, complice un problema che lo ha colpito, Domenico De Rosa, 28 anni, di Sant'Agata dei Goti, è finito in isolamento, in carcere. Tutto rinviato, dunque, per il giovane, arrestato qualche giorno fa per le ipotesi di tentata estorsione e lesioni aggravate.

Come anticipato, il 28enne, difeso dall'avvocato Danilo Riccio, era stato fermato dai carabinieri perchè ritenuto il responsabile dell'episodio del quale aveva fatto le spese il titolare di un pub, che sarebbe stato picchiato – per lui una prognosi di 8 giorni – perchè avrebbe detto no alla 'richiesta' di consegnargli una somma di denaro avanzata da De Rosa. Che, secondo gli inquirenti, aveva già fatto altrettanto, pretendendo 300 euro, nella notte tra il 30 ed il 31 agosto, quando il malcapitato, assistito dall'avvocato Alessandro Della Ratta, era riuscito a fuggire e dare l'allarme.