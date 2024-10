"Minori abusati", sacerdote e Arcidiocesi condannati a risarcire i danni Benevento. La sentenza del giudice De Luca per l'indagine sui fatti del 2008 -2009

La pena è già stata interamente scontata dall'imputato, ora arriva la condanna in sede civile, e non solo per lui. L'ha stabilita il giudice del Tribunale di Benevento Aldo De Luca, che ha deciso che don Jesus Vasquez, ex parroco di San Nicola Manfredi, e l'Arcidiocesi di Benevento, nella persona dell'Arcivescovo, risarciscano con più di 130 mila euro, oltre agli interessi, i due minori, rappresentati dagli avvocati Angelo e Biancamaria Leone, di cui il sacerdote avrebbe abusato.

E' una vicenda che sette anni fa era stata scandita dall'arresto del prete, scattato in una indagine della Mobile avviata dopo le querele presentate dai genitori dei ragazzi. Nel mirino erano finiti due distinti episodi che si sarebbero verificati nel settembre 2008 e nell'aprile 2009. Quando don Jesus, che ha sempre sostenuto la sua estraneità ad ogni contestazione, avrebbe costretto un 13enne ed un 14enne a subire atti sessuali.

Nel marzo 2010 il rinvio a giudizio e il via al processo di primo grado, concluso l'8 giugno 2011: il pm Marilia Capitanio aveva proposto la condanna a 7 anni, mentre la difesa – l'avvocato Marcello D'Auria - aveva chiesto l'assoluzione del sacerdote per non aver commesso il fatto o, in subordine, perchè il fatto non sussiste.

Il Tribunale aveva accolto le conclusioni del rappresentante della pubblica accusa, decidendo anche il pagamento di una provvisionale di 7.500 euro in favore di ciascuna delle parti civili (oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede) e l'interdizione dai pubblici uffici.

La sentenza era stata riformata nell'ottobre 2014, quando i giudici della Corte di appello, dopo il riconoscimento dell'attenuante speciale della lievità del fatto, avevano ridotto la pena: da 7 anni a 5 anni e 3 mesi. Una condanna diventata definitiva nel marzo 2017, alla quale è adesso seguita la pronuncia in sede civile, con il risarcimento dei danni.