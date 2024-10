Il procuratore Policastro in visita al Comando provinciale della Finanza Presente anche il Procuratore aggiunto Scarfò. Entrambi accolti dal colonnello Sportelli

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, Aldo Policastro, accompagnato dal Procuratore Aggiunto Gianfranco Scarfò, ha fatto visita al Comando provinciale della Guardia di Finanza, presso la storica caserma Finanziere Terra Ernesto Romano, “Medaglia di Bronzo al Valor Militare alla Memoria”.

Il procuratore Policastro è stato accolto dal comandante provinciale Michelantonio Sportelli ed ha incontrato i comandanti dei Reparti del corpo del territorio provinciale e una rappresentanza di militari in servizio.

Nell’occasione, il procuratore ha rivolto alle Fiamme Gialle sannite parole di apprezzamento per il lavoro compiuto e per i risultati sinora ottenuti nei diversi obiettivi strategici affidati al Corpo, sottolineando il ruolo e le peculiarità della Guardia di Finanza quale Polizia Economico-Finanziaria a tutela del bilancio degli Enti pubblici locali, dello Stato e dell'Unione Europea e a difesa delle libertà economiche dei cittadini per affermare i principi di legalità, giustizia ed equità.

Il colonnello Sportelli ha espresso particolare ringraziamento al Procuratore per la l’attenzione riservata al Corpo esprimendo parole di apprezzamento e stima, formulando gli auguri più sinceri di buon lavoro per il nuovo e prestigioso incarico di Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli.