"La prevenzione oggi è fondamentale contro rischio idrogeologico e calamità" VIDEO - L'intervista al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, Mario Bellizzi

Formazione e professionalità al servizio dei cittadini al centro della mission dell'ingegnere Mario Bellizzi, da pochi giorni comandante provinciale dei vigili del fuoco di Benevento.

L’ingegnere Mario Bellizzi è laureato in Ingegneria Civile - Sezione Edile - presso l’Università degli studi di Napoli Federico II con una tesi in “Dinamica delle Costruzioni e Ingegneria Sismica” e proviene dal Comando Provinciale di Avellino dove ha svolto le funzioni di Primo Dirigente nell’ultimo quadriennio.

“Conosco molto bene Benevento. Vivo a pochi chilometri da qui e spesso mi è capitato di venire nel Sannio sia per l'attività di formazione che per interventi, come la drammatica alluvione del 2015”.

Così il neo comandante Bellizzi che abbiamo incontrato questa mattina nella sede centrale intitolata al comandante “Sergio Mariani”.

“La formazione per i vigili del fuoco oggi è fondamentale, a partire dall'informatica presente nelle sale operative, negli automezzi e per le nostre attrezzature speciali” ha tenuto a precisare il numero uno dei vigili del fuoco di Benevento.

Formazione fondamentale al pari della prevenzione come nel caso degli eventi provocati da situazioni meteorologiche sempre più avverse e veloci. “Cerchiamo di diffondere la cultura della prevenzione – ha rimarcato più volte l'ingegnere Bellizzi -. Oggi è fondamentale”.