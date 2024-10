Passamontagna sul volto, pronti a colpire: due fuggono, uno viene arrestato Benevento. E' accaduto a Santa Colomba. In carcere un 41enne fermato dalla polizia

Uno è stato beccato, gli altri due sono riusciti a svignarsela. Notte movimentata nella zona di Santa Colomba, a Benevento, nei pressi dello stadio, dove la presenza di una Citroen di colore scuro ha allarmato i residenti, già esasperati dai furti nelle abitazioni subiti nelle scorse settimane.

E' stato chiesto l'intervento della polizia, sul posto sono accorsi la Volante e la Mobile, che hanno individuato l'auto segnalata. Due degli occupanti, che con il volto nascosto da un passamontagna avevano già scavalcato la recinzione di un parco ed erano pronti a colpire, se la sono squagliata a piedi nelle campagne circostanti, mentre il terzo, che era al volante, ha tentato la fuga con la macchina, che poi risulterà essere stata presa a noleggio..

Ha imboccato ad alta velocità la statale 372, inseguito da un investigatore della Mobile libero dal servizio, e dalle pattuglie, che l'hanno infine bloccato dopo Ponte. Condotto in Questura, l'uomo - un 41enne di nazionalità albanese, clandestino - è stato dichiarato in arresto e condotto in carcere su disposizione del pm Marilia Capitanio. Per lui le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale, possesso di arnesi per lo scasso e ricettazione di un braccialetto. E' difeso dall'avvocato Mario Tomasiello.