I ladri continuano a colpire nelle abitazioni, cittadini sempre più preoccupati Altri due furti, stavolta a Paduli

Hanno colpito ancora e, purtroppo, non è una novità. Perchè è ormai da tempo che sia a Benevento, sia in alcuni centri della provincia si susseguono i furti nelle abitazioni. Gli ultimi due in ordine di tempo arrivano da Paduli, a farne le spese sono stati un 49enne ed un 76enne le cui case sono state 'visitate' dai ladri. In entrambi i casi la via di accesso è stata costituita da una finestra posta sul retro: una era aperta, e per i malviventi è stato ancora più semplice.

Hanno rovistato dapertutto e si sono impadroniti di 500 euro ed una catenina d'oro, poi sono fuggiti, facendo perdere le loro tracce. Come gli autori dell'altra incusrione, che si sono lasciati alle spalle anche i danni causati ad una zanzariera che proteggeva l'infisso. Una volta all'interno, hanno messo tutto a soqquadro ed hanno allungato le amni su 1500 euro rinvenuti in un armadio della camera da letto.

Quando le vittime hanno scoperto ciò che era accaduto, hanno dato l'allarme ai carabinieri che, una volta, sul posto, hanno avviato le indagini.