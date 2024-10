"Ha abusato in palestra di una ragazza", assolto un docente di educazione fisica Benevento. Oggi pomeriggio la sentenza per un 69enne di Venticano

E' stato assolto perchè il fatto non sussiste dall'accusa di violenza sessuale e, perchè non costituisce reato, da quella di lesioni aggravate. E' la sentenza pronunciata dal Tribunale pochi minuti fa nel processo a carico di G. P., 69 anni, di Venticano, docente di educazione fisica, per il quale il pm Maria Dolores De Gaudio aveva chiesto una condanna a 6 anni e 2 mesi.

Difeso dall'avvocato Alberico Villani, era stato arrestato nel marzo 2023 – era finito ai domiciliari, successivamente revocati – in una inchiesta della Mobile che aveva messo nel mirino i suoi presunti comportamenti nei confronti di una 26enne che abita in un centro a poca distanza da Benevento.

Secondo gli inquirenti, tutto era accaduto in una palestra il 10 agosto 2022, quando l'allora 67enne, istruttore chinesiologo, adducendo come motivazione il fatto che stava compiendo una “terapia energetica”, utile a fronteggiare le problematiche riscontrate e riferitegli dalla parte offesa”, avrebbe costretto la giovane, parte civile con l'avvocato Enrico Riccio, a subire atti sessuali”.

Le avrebbe toccato le parti intime, poi avrebbe cercato anche di fare altro. Lei aveva denunciato l'episodio, tre giorni dopo si era rivolta ai medici del San Pio che le avevano diagnosticato una ecchimosi sulla parte interna delle cosce giudicata guaribile in sette giorni.

Comaprso dinanzi al Gip per l'interrogatorio, G. P. aveva respinto ogni addebito, precisando che la ragazza era da un paio di anni frequentatrice della palestra in cui lui lavora, e che quel giorno si stava sottoponendo alla solita seduta di massoterapia.