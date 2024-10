L'avvocato Fabrizio Miracolo presidente della Fondazione Festival Pucciniano Benevento. Il legale è stato nominato dal sindaco di Viareggio, Del Ghingaro

E' l'avvocato beneventano Fabrizio Miracolo -in città vivono una sorella ed un fratello, anche loro legali - il nuovo presidente della Fondazione Festival Pucciniano. Oggi la nomina – ha durata triennale - del sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro.

Miracolo si è detto “profondamente onorato per la fiducia ricevuta dal primo cittadino”. E' un incarico – ha commentato – "che rappresenta per me una grande responsabilità e un impegno che assumo con determinazione e passione. Mi impegno sin d’ora a lavorare con dedizione e trasparenza per valorizzare ulteriormente l’eredità culturale del Festival, a beneficio di Torre del Lago, di Viareggio e di tutti coloro che amano la musica di Puccini”.

Avvocato affermato, Fabrizio Miracolo è coniugato con Paola Gifuni (sono insieme nella foto), presidente del consiglio comunale viareggino, ed è stato fondatore,e leader della lista civica Viareggio Democratica, che nelle scorse elezioni ha appoggiato la candidatura di Del Ghingaro, di cui resta un “fedelissimo”,. Succede a Luigi Focacci, nel suo curriculum anche la presidenza di Sea Ambiente e Sea Risorse .