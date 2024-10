Oltre 200 grammi di cocaina in una tracolla: condannato un imprenditore Benevento. Rito abbreviato: 5 anni a un 62enne. 2) 40 grammi di hashish, assolto un 40enne

Il pm Patrizia Filomena Rosa aveva chiesto 4 anni e 2 mesi per l'imputato, del quale l'avvocato Antonio Leone aveva sollecitato l'assoluzione perchè il fatto non sussiste o non costituisce reato. Poi la decisione del gup Loredana Camerlengo che ha chiuso con la condanna a 5 anni il rito abbreviato a carico di Vincenzo Colavecchia, 62 anni, un imprenditore originario di Airola, ma domiciliato a Montesarchio, già noto alle forze dell'ordine, accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L'addebito gli era stato contestato agli inizi di marzo, quando era finito in carcere dopo essere stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio. Che, durante una perquisizione, avevano rinvenuto nel garage dell'abitazione, nascosti in una tracolla, 209 grammi di cocaina. Droga sequestrata al pari di un bilancino di precisione e di alcun fogli con nomi, cifre e movimentazioni di denaro. A giugno Colavecchia aveva ottenuto i domiciliari, ai quali è ancora sottoposto.

DROGA; ASSOLTO UN 40ENNE DI APOLLOSA

Assolto perchè il fatto non costituisce reato. E' quanto deciso dal gup Camerlengo, con rito abbreviato, per Valerio Iannace (avvocato Antonio Leone), 40 anni, di Apollosa, per il quale il Pm aveva proposto la condanna di 6 mesi. Come si ricorderà, a maggio i carabinieri avevano sequestrato all'uomo, dopo una perquisizione, circa 40 grammi di hashish, un bilancino di precisione ed un coltello. Iannace era finito ai domiciliari, poi all'obbligo di firma, oggi revocato.