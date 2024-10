Controlli antidroga della Finanza nel centro storico di Benevento Denunciato un giovane. Per altri due scattata la segnalazione in prefettura: sequestrata hashish

Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi d’istituto finalizzati al controllo economico del territorio e al contrasto di illeciti, ha effettuato una serie di controlli e sequestrato sostanza stupefacente.

I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Benevento con l’ausilio delle unità cinofile del Gruppo Pronto Impiego di Napoli hanno effettuato una serie di controlli antidroga anche nelle zone della movida della città.

Nel corso del servizio nei pressi di un appartamento nel centro storico hanno notato uno strano andirivieni di persone e per questo le fiamme gialle hanno deciso di effettuare un controllo nell'abitazione dove sono stati rinvenuti 50 grammi di hashish e marijuana nonché denaro contante, probabile profitto dell’attività di spaccio. Al termine dell'operazione è stato denunciato un 25enne.

Sempre nel corso del servizio, sono stati sottoposti a controllo numerosi giovani per le vie del centro storico ed è scattata la segnalazione all’Ufficio Territoriale del Governo di Benevento per un ventenne beneventano e un diciottenne di nazionalità egiziana trovati in possesso di 10 grammi di hashish.