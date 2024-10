Ricercato da agosto, algerino fermato a Solopaca dalla Polizia a Solopaca L'uomo destinatario di una misura in carcere trovato grazie alla segnalazione di un cittadino

Ieri sera, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di un 32enne di nazionalità algerina senza fissa dimora, ricercato dallo scorso mese di agosto e già destinatario della misura cautelare di divieto di dimora nei Comuni della Penisola sorrentina.

L’uomo è stato rintracciato dagli agenti del Commissariato di Telese Terme a Solopaca, dopo aver ricevuto la segnalazione di un cittadino preoccupato per la presenza di una persona sospetta nei pressi della sua abitazione.

La pattuglia, immediatamente intervenuta sul posto è riuscita ad individuare e bloccare l'uomo nonostante avesse cercato di eludere il controllo.

Dai primi controlli effettuati i poliziotti hanno accertato che l'algerino, sprovvisto di documenti di riconoscimento, risultava essere gravato da numerosi precedenti per il reato di furto e destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere adottata dal Tribunale di Torre Annunziata (NA) ad agosto e mai eseguita in quanto non rintracciato. Il predetto veniva tradotto presso la casa circondariale di Benevento.

I fatti sopra indicati sono chiara testimonianza di quanto sia oltremodo necessaria ai fini della prevenzione dei reati predatori anche la pronta e tempestiva collaborazione dei cittadini.