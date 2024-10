Vecchi rancori tra tre stranieri, poi la rissa: denunciate sette persone Benevento. Le indagini dei carabinieri sull'episodio di via Mutarelli

Sono sette, di età compresa tra i 21 e i 35 anni, le persone denunciate dai carabinieri della Compagnia di Benevento per la rissa avvenuta giovedì sera in via Mutarelli, nel cuore della città.

Dalle indagini, supportate dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza pubblica e privata e dalle testimonianze raccolte, è emerso che tutto era iniziato con una lite verbale scoppiata durante una festa di compleanno organizzata all’interno di un locale della zona.

A scatenarla sarebbero stati vecchi rancori tra due dei giovani coinvolti, di origine tunisina, e un giovane brasiliano. I toni si erano accesi, poi una zuffa all’esterno del locale, nella quale erano state coinvolte altre persone, tra cui due ragazze, che era stata scandita anche dal lancio di bottiglie di vetro.

Cinque dei partecipanti avevano riportato lesioni giudicate guaribili con diverse prognosi nei due ospedali.