Oltre un chilo di marijuana in casa e nel garage, arrestato un 20enne Ai domiciliari un giovane fermato dai carabinieri di Montesarchio

Oltre un chilo di marijuana, droga nascosta in casa e nel garage. E' per questo che i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Montesarchio hanno arrestato Kevin P., 20 anni, del posto, al quale è stata contestata una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Oltre alla 'roba', i militari hanno sequestrato strumenti per la pesatura e per l’essiccazione della marijuana ed oiltre 1000 euro in contanti. Su disposizione della Procura, il giovane è stato sottoposto ai domiciliari. E' difeso dall'avvocato Antonio Leone.