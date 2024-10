Il prefetto Raffaela Moscarella in Questura a Benevento Accolta dal questore Trabunella

Il Prefetto della Provincia di Benevento Raffaela Moscarella si è recata per la prima volta in Questura a Benevento. Accolta dal Questore Giovanni Trabunella e dal Vicario Rosa De Gregorio, dopo aver ricevuto gli onori da uno schieramento in armi, la dottoressa Mascarella si è intrattenuta con funzionari e dirigenti della Questura

Il Prefetto nel corso dell’incontro ha evidenziato come sia fondamentale l’impegno delle Forze di Polizia sul fronte della sicurezza collettiva e per l’ordinato svolgimento degli eventi pubblici, unitamente alla necessità di una piena e sinergica collaborazione tra Questura e Prefettura per il sistema generale sicurezza.