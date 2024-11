"Solidarietà al capotreno, originario di Benevento accoltellato in Liguria" Il sindaco Mastella: episodio barbaro. Vicinanza a lui e la sua famiglia che vive nel Sannio

"Esprimo totale e massima solidarietà al capotreno, originario di Benevento e che ha qui la sua famiglia, accoltellato su un regionale in Liguria. Un episodio barbaro e agghiacciante: auspico che la giustizia agisca con la necessaria severità per quest'atto di violenza cieca", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"E' davvero preoccupante l'intensificarsi di episodi che colpiscono, in maniera tanto criminale quanto stolta, chi è impegnato a servire la comunità e a garantire i servizi essenziali. Come nei trasporti, anche medici e operatori della sanità sono troppo frequentemente oggetto di vessazioni fisiche e verbali ingiustificabili. Una deriva che va fermata".