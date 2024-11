Maxi sequestro di sigarette e tabacco di contrabbando nel Sannio, ecco il VIDEO L'operazione di giovedì scorso a Benevento delle fiamme gialle di Napoli e Benevento

La Guardia di Finanza di Napoli ha diffuso il video del maxi sequestro effettuato nella serata di giovedì scorso (leggi articolo pubblicato venerdì) di 27 tonnellate di tabacco di contrabbando trinciato e di sigarette di contrabbando già confezionate all'interno di un capannone nella zona industriale alle porte di Benevento. detenzione di tabacco lavorato di contrabbando e di contraffazione di marchi protetti. Il blitz, scattato in un opificio nella zona tra Masseria Nuova e contrada Olivola, alle porte di Benevento, è stato messo a segno dalle fiamme gialle di Napoli e dai colleghi del comando provinciale di Benevento. Sei le persone arrestate (LEGGI ALTRO ARTICOLO) con l'accusa di detenzione di tabacco lavorato di contrabbando e di contraffazione di marchi protetti.

Nell'opificio clandestino di Benevento attrezzature per la produzione seriale di sigarette, centinaia di migliaia di prodotti semilavorati (filtri, bobine, carta alluminio, pacchetti vuoti), più di 5 milioni di etichette, nonché 139 imballaggi contenenti tabacco trinciato per un peso complessivo di circa 27 tonnellate, nonché più di 75 kg di sigarette già prodotte e pronte per essere impacchettate.

Nella fabbrica clandestina anche dieci letti evidentemente utilizzati dai sei stranieri (tre moldavi e tre albanesi) che erano stati fermati - sono assistiti dall'avvocato Pasqualina Renzi - e trasferiti in carcere. GLi indagati erano stati poi rimessi in libertà al termine dell'interrogatorio di garanzia dinanzi al gip del Tribunale di Benevento.