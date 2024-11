Rapina in un centro scommesse al rione Libertà, ha un vizio di mente: assolto Benevento. Sentenza per un 28enne. 2) Accusato di favoreggiamento, assolto un 50enne

E' stato assolto perchè affetto da un vizio di mente. E' la sentenza per M.O., un 28enne di Benevento che nel dicembre 2023 era stato arrestato dalla polizia per una rapina compiuta in un centro scommesse al rione Libertà. Secondo gli inquirenti,a volto scoperto e disarmato avrebbe fatto irruzione nel locale ed avrebbe strattonato l'addetto, impadronendosi di meno di trenta euro. Il giovane è difeso dall'avvocato Fabio Ficedolo.

+++

ACCUSATO DI FAVOREGGIAMENTO, ASSOLTO UN 50ENNE

Era accusato di favoreggiamento, è stato assolto per non aver commesso il fatto. Lo ha deciso il giudice Monaco al termine del rito abbreviato per Luciano Guida (avvocato Mario Cecere), 50 anni, di Pietradefusi, accusato di favoreggiamento. L'imputazione era relativa alle dichiarazioni rese nel 2021 su un'Audi che a giugno, durante un sorpasso, aveva urtato a Grottaminarda una Fiat Punto con a bordo due persone, che erano rimaste ferite, e si era allontanata. Al volante un 36enne di Mirabella Eclano, difeso dall'avvocato Pierluigi Pugliese, la cui posizione sarà vagliata dal giudice Rotili.