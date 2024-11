Droga: era stato condannato, in appello assolto un 27enne di Benevento La sentenza per Alberto Anzovino. 2) Minacce a ispettori penitenziaria, assolti due detenuti

Due anni e mezzo fa era stato condannato a 9 mesi, pena sospesa- il Pm aveva chiesto 7 anni – dal Tribunale, che aveva escluso l'aggravante dell'ingente quantità e riqualificato l'accusa iniziale nell'ipotesi più lieve, ora è stato assolto per non aver commesso il fatto.

E' la sentenza della Corte di appello per per Alberto Anzovino (avvocato Antonio Leone), 27 anni, di Benevento, una delle nove persone coinvolte in una indagine antidroga dei carabinieri della Compagnia di Benevento che era rimbalzata all'attenzione dell'opinione pubblica il 9 gennaio del 2021, quando era stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare.

Nel mirino degli inquirenti, supportati da intercettazioni telefoniche, videoriprese, sequestri di 'roba' e dichiarazioni dei consumatori – oltre una ventina quelli segnalati – erano finiti, complessivamente, più episodi di spaccio, tra marzo ed agosto 2019, al rione Libertà, di eroina, cocaina, hashish, crack e derivati del metadone, e anche la coltivazione di piante di canapa indiana.

+++

MINACCIANO IN CARCERE DUE ISPETTORI DELLA POLIZIA PENITENZIARIA: ASSOLTI

Sono stati assolti dal giudice Telaro perchè il fatto non sussiste. E' la sentenza per un 54enne ed un 50enne, entrambi napoletani, chiamati in causa per quanto accaduto nel giugno 2019 nel carcere di Benevento, di cui erano ospiti. Difesi dall'avvocato Elena Cosina, i due detenuti avrebbero minacciato due ispettori della polizia penitenziaria per costringerli a non farli rientrare in cella dopo una presunta crisi che aveva colpito il 54enne.