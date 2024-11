Cocaina e hashish trovati sull'armadio della camera da letto: assolto Benevento. Sentenza per un 56enne: fatto non costituisce reato. 2) Violazione foglio di via, assolto

Era accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ma è stato assolto perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così il giudice Fallarino al termine del processo a carico di Angelo Fallarino (avvocato Gerardo Giorgione), 56 anni, di Benevento, che i carabinieri avevano arresto nel dicembre 2022 – poi era tornato in libertà – dopo aver rinvenuto nella sua abitazione, sistemati sull'armadio della camera da letto, 64 grammi di cocaina e 3 di hashish. Droga di cui l'uomo aveva rivendicato l'uso personale.

"HA VIOLATO IL FOGLIO DI VIA", ASSOLTO

Il fatto non sussiste. E' la formula con la quale il giudice Fallarino ha assolto Daniele Orlando, un 43enne della provincia di Caserta, al quale era contestata la violazione nel luglio 2022 del foglio di via da Benevento per tre anni. Un provvedimento che gli il Questore gli aveva comminato quando lavorava come buttafuori in un locale.