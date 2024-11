Il dramma. Aveva 43 anni, quei bimbi non avranno più i baci e le sue carezze Airola. Comunità sotto choc per la morte di Marilina

Un malore improvviso se l'è portata via per sempre. Aveva 43 anni ed era un'impiegata, Marilina, di Airola, il cui cuore ha cessato oggi di battere per sempre, nonostante gli sforzi disperati dei medici. Era la mamma di due bimbi in tenera età ai quali, un giorno, bisognerà spiegare perchè un destino terribile abbia sottratto loro colei che li aveva messi al mondo. Perchè non hanno più potuto ricevere i suoi baci, le sue carezze. Marilina stravedeva per loro, amava i suoi piccoli come solo una madre può e sa fare.

Un dramma assurdo che ha turbato profondamente la comunità airolana, ora sotto choc per la perdita di una giovane donna la cui esistenza è stata spezzata tragicamente. Un dolore lacerante per i suoi cari e per quanti le volevano un mondo di bene. Perchè Marilina, ricorda chi la conosceva e non riesce a trattenere le lacrime mentre ne parla, era una persona perbene e sempre disponibile ad aiutare gli altri. Famiglia e lavoro le sue stelle polari dalle quali non si staccava mai. Addio, Marilina.