"Ha maltrattato e offeso la moglie", dalla quale si era separato: assolto Benevento. La sentenza per un uomo di Campolattaro

E' stato assolto dalle accuse di maltrattamenti e stalking ai danni della moglie, dalla quale si era separato. Erano state contestate ad un uomo di Campolattaro al quale erano stati addebitati una serie di comportamenti di cui avrebbe fatto le spese l'ex coniuge. Difeso dall'avvocato Antonio Leone, l'imputato era stato chiamato in causa per ciò che avrebbe combinato: secondo gli inquirenti, un repertorio fatto di ingiurie ed aggressioni anche alla presenza dei figli, di offese pesantissime scagliate nei confronti della malcapitata, anche dalla strada.

Come avrebbe fatto alla vigilia di Ferragosto 2018 mentre lei era a cena in compagnia dei suoi familiari. Lui l'avrebbe apostrofata in malo modo, ripetendosi anche a distanza di qualche giorno, stavolta mentre lei stava rientrando con alcuni congiunti ed amici. Episodi che erano finiti al centro di alcune querele che avevano innescato l'attività investigativa, sfociata in un processo che si è chiuso oggi con l'assoluzione decisa dal Tribunale.