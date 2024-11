Tentano di rapinarlo, il sindaco di Castelvenere reagisce e li mette in fuga E' accaduto nella notte, in azione quattro banditi

Hanno tentato di entrare in un'abitazione, ma non ci sono riusciti perchè lui ha reagito. Lui è Alessandro Di Santo, sindaco di Castelvenere, vittima di un episoido accaduto nel cuore della notte.

Secondo una prima ricostriuzione, mancava poco alle 3 quando quattro banditi. volto coperto da una calzamaglia, hanno provato a penetrare in casa del primo cittadino attraverso la forzatura di una finestra al piano terra della stanza in cui il sindaco stava dormendo.

Evidentemente svegliato dai rumori, Di Santo si è alzato ed ha aperto l'infisso, trovandosi di fronte i malviventi, con uno dei quali ha ingaggiato una colluttazione. Una situazione che indotto i balordi a darsela a gambe levate nelle campagne circostanti. Scattato l'allrme, sul posto sono accorsi i carabinieri, che hanno avviato le indagini.

Un bruttissimi episodio, che per fortuna non ha avuto conseguenze per le persone, con l'eccezione del comprensibile spavento provato dall'amministratore e dai suoi familiari, anche lor immersi nel sonno.