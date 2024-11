Maltempo, decine di interventi dei vigili del fuoco in tutto il Sannio Alberi caduti, cartelloni e coperture divelte a causa delle forti raffiche di vento

Come annunciato dalla previsioni, tanto che era stata emanata un'allerta regionale, poi recepita dai comuni come Benevento che ha chiuso le scuole per oggi, raffiche di vento stanno sferzando l'intera provincia.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nel Sannio dalla scorsa notte. Alberi e rami spezzati e caduti, cartelloni pubblicitari o stradali divelti e coperture in bilico. Questo agli occhi dei soccorritori durante i tanti interventi effettuati sia in città che nei centri delle valli Caudina, Telesina Tammaro e Fortore.

Non solo alberi ma anche infiltrazioni con il danneggiamento di muretti e pareti a causa delle raffiche di vento e pioggia.

A Foglianise nella notte un grosso pino si è pericolosamente inclinato su una strada comunale.

AGGIORNAMENTI

Problemi di viabilità questa mattina anche lungo l'Appia che da Benevento conduce a Montesarchio. In questo caso traffico bloccato per un albero finito sulla Statale 7 all'altezza di Tufara Valle prima della località Tre Ponti. Sono stati gli automobilisti a scendere dai veicoli e a spostare i rami per consentire nuovamente la percorribilità dell'arteria.