Colpo dei ladri a San Lorenzello, rubato un Rolex Furto nella tarda serata di ieri nel centro della Valle Telesina

Ladri in azione nel Sannio. Questa volta a San Lorenzello, dove nel mirino è finita un'abitazione del centro telesino. Dopo aver forzato un infisso i malviventi hanno rovistato ovunque portando via un orologio. Si tratterebbe di un Rolex che il proprietario aveva custodito in un cassetto.

L'allarme è scattato nella tarda serata al rientro dei proprietari dell'abitazione. Sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini sul furto.